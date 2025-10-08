زمان و مکان وداع و تشییع پیکر شهید مدافع امنیت مهدی مزینانیان از پاسداران تیپ ۱۲ قائم سمنان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، مهدی مزینانیان، پنجشنبه ۱۷ مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ابوالفضل واقع در باغ زندان شاهرود برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام روز جمعه ۱۸مهرماه ساعت ۹ صبح از معراج شهدا در کانون بسیج شاهرود به سمت گلزار شهدای باغ زندان انجام خواهد شد.

پاسدار شهید مهدی مزینانیان از پایوران تیپ ۱۲ قائم استان سمنان در حین انجام مأموریت رزمی و بر اثر حادثه‌ به فیض شهادت نائل آمد.