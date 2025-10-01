پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از آغاز فاز اکتشاف تفصیلی ۱۳ پهنه معدنی امیدبخش در مناطق طارم، سلطانیه، زرشوران و انگوران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: فاز اکتشاف تفصیلی ۹ محدوده اکتشافی توسط ایمیدرو و ۴ محدوده اکتشافی توسط ایمپاسکو که در سال ۱۴۰۰ دارای مجوز ماده ۲۴ مکرر بود، با همکاری ادارهکل منابع طبیعی در سطح استان آغاز شد.
مسیبی اظهار کرد: ۹ پهنه امیدبخش ایمیدرو در محدوده طارم و سلطانیه و ۴ پهنه ایمپاسکو در محدوده زرشوران- انگوران واقع شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به ذخایر رو به اتمام معدن انگوارن پیشبینی میشود این پهنهها با ذخایر فلزی بتواند مواد اولیه واحدهای سرب و روی استان را تامین و زنجیره تولید را تکمیل کند.
مسیبی، مساحت پهنه های طارم و سلطانیه را بالغ بر ۱۱۶ کیلومتر مربع و زرشوران- انگوران را بالغ بر ۲۷ کیلومتر مربع عنوان کرد و یادآور شد: پیشبینی میشود گزارش پایان عملیات اکتشافی و ذخایر تخمین شده در این عملیات ظرف یک سال تهیه و ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه این مناطق امید بخش حاصل مطالعات صورت گرفته از دهه ۹۰ در پهنههای اکتشافی استان بود، عنوان کرد: به منظور شناسایی پتانسیلهای استان و تعیین مناطق امید بخش مطالعات توسط این دو شرکت در پهنههایی به مساحت ۵۶۰۰ کیلومترمربع در مناطق طارم و سلطانیه و ۴۲۰ کیلومتر مربع در زرشوران و انگوران صورت گرفته است که هم اکنون با شناسایی این مناطق عملیات اکتشافی و اجرایی جهت تخمین منابع موجود صورت میگیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات اکتشافی ایمیدرو در استان، معدن طلای گلوجه بود که ۳۴۰۰ میلیون تن طلا در این معدن اکتشاف و هم اکنون در مرحله صدور پروانه بهرهبرداری است