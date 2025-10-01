به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت روز سالمند، امیر عباس جعفری سرپرست فرماندار نقده بهمراه جمعی از پرسنل فرمانداری و فاطمه مرادی ریاست بهزیستی شهرستان از سرای سالمندان بازدید کرد.

سرپرست فرماندار نقده طی این بازدید با اشاره به اینکه مادران سالمند از برکات جامعه هستند، افزود: احترام به سالمندان از مهم‌ترین وظایف هر انسان است، چرا که در واقع وجود سالمندان باعث برکت و افزایش رحمت و نعمت‌های الهی است.

امیر عباس جعفری ضمن پیگیری مشکلات این موسسه، در ادامه گفت: این مجموعه نیاز به همکاری خیرین، مردم و دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع مشکلات دارند.

در این بازدید با اهدا گل از مادران این سرا دلجویی کرد و با هدیه‌ای از زحمات پرسنل حاضر تقدیر کردند.

گفتنی است، موسسه بانوان نیکوکار نقده که در سال ۱۳۸۰ شروع به کار نموده و د حال حاضر مسئولیت توانبخشی مراقبتی شبانه روزی ۴۶ سالمند حاضر در این سرا را با ۱۳ نفر پرسنل بر عهده دارند که طی ارزشیابی‌های صورت گرفته بعنوان مرکز درجه یک شناخته میشوند.