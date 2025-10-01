پخش زنده
امروز: -
مدیرکل محیط زیست استان یزد: مصرف بیش از اندازه منابع و تولید پسماند، موجب بههمریختگی محیط زیست میشود و آثار آن در نهایت دامنگیر خود انسان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسن اکبری در جمع دانشآموزان آموزشگاه دخترانه نمونه گلمحمدی میبد افزود: محیط زیست یک مسئله عمومی است و داشتن محیط سالم تنها زمانی امکانپذیر است که همه افراد جامعه نسبت به مسئولیتهای خود در قبال طبیعت احساس وظیفه کنند.
وی با بیان اینکه انسانها به آب، غذا و منابع طبیعی نیازمند هستند و پسماندهای تولیدی نیز باید در طبیعت جذب شوند، خاطرنشان کرد: طبیعت ظرفیت محدودی دارد و استفاده بیرویه از منابع و تولید پسماند، تعادل آن را بر هم میزند.
مدیرکل محیط زیست استان یزد تصریح کرد: برای حفاظت از محیط زیست باید مشارکت عمومی را تقویت کنیم، اما تاکنون بیشتر فعالیتها محدود به جلسات و مراسم بوده و باید کاری کرد که کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از پیش به محیط زیست گرایش پیدا کنند.
اکبری با اشاره به لزوم حساسیت جامعه نسبت به مسائل زیستمحیطی گفت: نباید به گیاهان و درختان آسیب زد یا نسبت به جانوران بیتفاوت بود؛ بلکه همه باید در قبال طبیعت احساس مسئولیت داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر تفکیک پسماند از مبدأ بهدرستی صورت گیرد و مردم نسبت به توسعه شهرها و استقرار صنایع آلاینده در مناطق خود حساسیت نشان دهند، میتوان از بسیاری پیامدهای ناخوشایند زیستمحیطی در آینده جلوگیری کرد.