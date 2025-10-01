پخش زنده
تیم دانشگاه بیرجند در نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی دو مقام پنجم را در بخشهای رباتیک و فناوری و نوآوری به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بیرجند با کسب موفقیت در نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی، رتبه دهم این رقابتها را از آن خود کردند.
در بخشهای تخصصی این المپیاد نیز، تیم رباتیک دانشگاه بیرجند متشکل از حامد جعفری و محدثه مزگینژاد و همچنین تیم فناوری و نوآوری با حضور محمدجواد توکلی موفق شدند دو مقام پنجم این رقابتها را به دست آورند.
این رویداد علمی-ورزشی با حضور ۴۰ دانشگاه از سراسر کشور ۲۱ تا ۲۶ شهریور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.