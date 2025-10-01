معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران گفت: قرآن محور اتحاد و وحدت مسلمانان جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش گفتمان سازی قرآن در سپاه فتح استان گفت: خداوند نعمت‌های بی‌شماری در اختیار بشر قرار داده که یکی از این نعمت‌ها وجود پیامبر (ص) و ائمه اطهار برای هدایت انسان‌ها و نشان دادن راه صحیح است که برای بعثت پیامبر و وجود زمینی ائمه معصومین بر بندگان منت گذاشته است.

سردار حسین محبی با بیان اینکه کسی که به این دو نعمت تمسک جوید هرگز از مسیر منحرف نخواهد شد، افزود: حقیقت قرآن را خداوند، پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت می‌دانند.

محبی با اشاره به اینکه حقیقت قرآن از دسترس ما خارح است و به‌اندازه مشخص و معلومی نازل شده است، اضافه کرد: غیر از خداوند و اولیا الهی کسی از سر قرآن مطلع نیست و همینطور از حقیقت وجودی ائمه مطلع نیستیم و آنچه مشخص است برای هدایت ما آموزه‌های اهل بیت هست که در اختیار ما قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اولین ویژگی قرآن سند نبوت است که اگر نبود ما هیچ سندی برای اثبات پیامبر نداشتیم ادامه داد: زمانی که پیامبر رسالت خود را ابلاغ کرد و کفار آن را قبول نکردند و خداوند برای اثبات بطلان ادعای کفار آنان را به آوردن سوره‌ای مثل سوره‌های قرآن فرا خواند.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه کشور با اشاره به محور وحدت بودن قرآن بین مسلمانان گفت: در قرآن اختلافی وجود ندارد تنها قرآن است که می‌تواند مسلمانان را جمع کند و یک امت واحد تشکیل دهد.

سردار محبی افزود: در رژیم غاصب اسرائیل ۱۲۰ مرکز قرآن شناسی و در ایالات متحده ۱۸۰ مرکز قرآن شناسی وجود دارد که هدف این مراکز شناخت قرآن نیست بلکه تلاش می‌کنند علیه قرآن عمل کنند.

وی با اشاره به ویژگی دیگر قرآن که بهترین راهنما است گفت: قرآن ما را به بهترین‌ها راهنمایی می‌کند اگر کسی از معانی قرآن بهره جوید به بهترین راه هدایت می‌شود.

محبی بیان داشت: قرآن نور است خاصیت نور روشنایی می‌باشد که دور و اطراف خود را هم روشن می‌کند اگر کسی قرآن را راهنمای خودش قرار دهد هرگز راهش را گم نمی‌کند

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه کشور با بیان اینکه قرآن بصیرت است اگر کسی در محضر پرودگار باشد دارای بصیرت می‌شود گفت: این فرد هرگز در شناخت دشمن و دوست خطا نمی‌کند عمق حقایق را می‌بیند و گول ظواهر را نمی‌خورد.

سردار محبی با اشاره به اینکه قرآن شفای درد‌های درونی، شفای کینه‌ها است افزود: قرآن علم است از قرآن باید علم لدنی یاد گرفت علمی ک با شک و شبهه از بین نمی‌رود.

وی بیان داشت: با همه اوصاف و هدایت گری قرآن، اما پیامبر به خداوند شاکی است و می‌گوید قرآن مهجور است و با وجود مهجوری رها نشده و در همه جای زندگی وجود دارد، اما از آن استفاده حقیقی نمی‌شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه سپاه باید قرآنی باشد گفت: همه کار‌های ما قرآنی است و یک اقیانوس بی ساحل است هرچقدر کار کنیم باز هم جا دارد و هر کس در حد توان خود کار کند تا آن را از مهجوریت در بیاریم.