پخش زنده
امروز: -
۱۳ قبضه اسلحه در عملیات مشترک نیروهای انتظامی، اطلاعات و محیطزیست شهرستان خفر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره محیطزیست شهرستان خفر گفت : از این تعداد سلاح کشف شده، ۱۲ قبضه غیرمجاز و یک قبضه مجاز بود.
فریبرز شعبانی ادامه داد : انواع سلاحهای کشفشده شامل نمونههای پیشرفتهای از قبیل سلاحهای جنگی خودکار و نیمهخودکار، ساچمهزنی و نیز سلاح پیسیپی است.
رئیس اداره محیطزیست خفر در پایان بیان کرد: پرونده این عملیات پس از تکمیل، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی مربوطه ارسال شد.