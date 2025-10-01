۱۳ قبضه اسلحه در عملیات مشترک نیروهای انتظامی، اطلاعات و محیط‌زیست شهرستان خفر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان خفر گفت : از این تعداد سلاح کشف شده، ۱۲ قبضه غیرمجاز و یک قبضه مجاز بود.

فریبرز شعبانی ادامه داد : انواع سلاح‌های کشف‌شده شامل نمونه‌های پیشرفته‌ای از قبیل سلاح‌های جنگی خودکار و نیمه‌خودکار، ساچمه‌زنی و نیز سلاح پی‌سی‌پی است.

رئیس اداره محیط‌زیست خفر در پایان بیان کرد: پرونده این عملیات پس از تکمیل، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی مربوطه ارسال شد.