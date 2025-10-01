پخش زنده
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه سند ۲۰ ساله استاندارد كشور همسو با معیارهای جهانی گفت: «سند جامع راهبردی »، نقشه راه نظام مدیریت کیفیت کشور را در افق ۲۰ ساله ترسیم میکند و هدف آن، ارتقای کیفیت و استانداردسازی در بخشهای مختلف است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری درباره سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور افزود: در تدوین این سند، مشارکت حداکثری ذینفعان و بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: از جمله دستاوردهای مهم این سند، تبدیل نظام حکمرانی و یکپارچهسازی نظام استاندارد، تمرکز بر مقررات فنی و ارزیابی کالاها بر اساس ویژگیهای جهانی است که به بهبود تجارت و افزایش اعتماد مصرفکنندگان کمک میکند. همچنین، کاهش موازیکاری و تداخل وظایف دستگاههای اجرایی یکی دیگر از اهداف این سند است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در حوزه استانداردسازی، حفاظت از سلامت و ایمنی مصرفکنندگان، افزایش اعتماد عمومی، تسهیل صادرات و رقابتپذیری بینالمللی از مزایای نشان استاندارد است، گفت: استانداردها بر پایه اجماع نظر در جلسات ملی مراکز استانداردسازی تدوین و پس از تایید، به عنوان الزام قانونی اجرا میشوند.
وی افزود: این استانداردها تضمینکننده کیفیت کالاها و خدمات هستند و مصرفکنندگان با توجه به نشان استاندارد، میتوانند کالاهای باکیفیت و مطابق با استانداردهای بینالمللی را تشخیص دهند.
انصاری بر نقش مهم نشان استاندارد در حمایت از تولید ملی تاکید کرد و گفت: استانداردسازی موجب ارتقای کیفیت تولید داخلی، بهبود فرآیندهای تولید و کاهش ضایعات میشود. نمونههایی از استانداردهای اجباری، مانند استانداردهای الکترومغناطیسی برای تلویزیونها و استانداردهای ایمنی در طراحی تجهیزات برقی است که به کاهش آسیبها و تضمین ایمنی کاربران کمک میکنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین افزود: استانداردهای حوزه انرژی، مانند برچسب انرژی و استانداردهای مصرف سردخانهها و صنایع نوشابهسازی، برای کاهش مصرف و بهبود کارایی تصویب شدهاند.
وی بر اهمیت آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه تاکید کرد و گفت: نقش رسانهها در این زمینه مهم است که امیدواریم ترویج فرهنگ استاندارد در کشور توسعه پیدا کند.