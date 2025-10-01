پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس، کتاب «حوض خون»، اثر مفتخر به تفریظ مقام معظم رهبری به چاپ چهل و پنجم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر ارزشمند، نوشته فاطمهسادات میرعالی، روایتهای ۶۴ نفر از بانوان اندیمشکی درباره فعالیتشان در بخش رختشویی البسه رزمندگان دفاع مقدس در بیمارستان شهید کلانتری را روایت میکند.
اینکتاب که حاصل همکاری دفتر تاریخ شفاهی اندیمشک و واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است، تلاش میکند تا از زوایایی کمتر دیدهشده، تلاشها و مجاهدتهای بانوان در پشت جبهه را به ما نشان دهد. انتشارات راهیار ناشر این اثر است.
متن تقریظ حضرت آقا بر کتاب «حوض خون» به شرح زیر است :
اولین احساس، پس از خواندن بخشهایی از این کتاب، احساس شرم از بیعملی در مقایسه با مجاهدت این مجاهدانِ خاموش و بیریا و گمنام بود.
آنچه در این کتاب آمده بخش ناشناخته و ناگفتهای از ماجرای عظیم دفاع مقدس است.
باید از بانوی پرکار و صبور و خوشسلیقهای که این کار پر زحمت را به عهده گرفته و به خوبی از عهده آن برآمده است و نیز از مؤسسهی جبههی فرهنگی عمیقاً تشکر شود.