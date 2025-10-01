به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش دُر با اشاره به اقدامات انجام شده برای دفع آب‌های سطحی در بارندگی‌های آینده اظهار کرد: موضوع مربوط به آب‌های سطحی بندر امام خمینی، به دلیل اشتباهات مکرر در مکاتبات اداری با چالش‌های جدی روبه‌رو بود.

وی افزود: برای مدت ۴ سال، شرح خدمات از سوی وزارت کشور به استان خوزستان ابلاغ نشده بود، این تأخیر در ابلاغ رسمی، منجر به تأیید نشدن مطالعات، جذب نشدن بودجه و متوقف‌ماندن پروژه‌های ضروری شده و از سال ۱۳۹۹ این مشکل، بسیاری از شهرداری‌های استان را نیز درگیر خود کرده بود.

دُر بیان داشت: با پیگیری‌های مستمر و مستند شهرداری بندر امام و اثبات این موضوع که از سال ۱۳۹۹ هیچ شرح خدماتی ابلاغ نشده بود، مشخص شد دلیل اصلی برگشت خوردن پروژه‌ها و تأیید نشدن مطالعات، همین نقیصه اداری بوده است.

شهردار بندر امام خمینی تصریح کرد: در نتیجه این پیگیری‌ها، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، شرح خدمات به شهرداری‌های خوزستان ابلاغ شد و پس از این تاریخ، پیگیری برای مصوب شدن و اصلاح طرح آب‌های سطحی شهر بندر امام در حال انجام است.

وی می‌گوید: مرحله اول این مطالعات توسط مرکز مطالعات وزارت کشور تأیید شده و مرحله دوم آن در حال ارسال است؛ منتظر تایید نهایی آن هستیم و با تکمیل و تصویب نهایی این مطالعات، امکان جذب بودجه از دولت برای اجرای پروژه‌های آب‌های سطحی فراهم خواهد شد.

این مقام مسئول درباره وضعیت فعلی و اقدامات در دست اجرا در این زمینه، اضافه کرد: در حال حاضر و بر اساس مجوز‌های اخیر، اقدامات عملیاتی در برخی جا‌ها در حال انجام است؛ آغاز عملیات لوله‌گذاری در محدوده میدان صد دستگاه با حدود ۱.۵ میلیارد تومان، لایروبی کانال‌های خروجی شهر با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و انجام تعمیرات و اقدامات آمادگی توسط آب و فاضلاب در حال انجام است.

آرش دُر با اشاره به چالش‌های باقی‌مانده و نقاط بحرانی عنوان کرد: مشکل اساسی فعلی، وابستگی پمپاژ‌ها به برق است که در صورت قطعی، خطر آب‌گرفتگی بیشتری را به دنبال دارد و برای مدیریت این بحران، درخواست تأمین دیزل ژنراتور‌های قرضی از طریق اداره کل بحران و فرمانداری ارائه شده است.

شهردار بندر امام خمینی گفت: از نظر نقاط بحرانی آب‌گرفتگی، اگرچه مطالعات جامع کل شهر را پوشش می‌دهد و هنوز کامل نشده است، اما در حال حاضر شش یا هفت نقطه فوق‌بحرانی شناسایی شده‌اند که مستعد آبگیری شدید هستند، کار در این نقاط در حال انجام و اولویت فعلی، ساماندهی این نقاط است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل مطالعات و تخصیص بودجه مورد انتظار در سال جاری، امکان اجرای کامل پروژه آب‌های سطحی در حداقل یکی از محلات شهر فراهم و مشکل رفع شود.