روز جهانی سالمند فرصتی برای توجه بیشتر به سالمندان و گرامیداشت جایگاه ارزنده آنها در خانه و خانواده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بهزیستی استان گفت: هم اکنون ۱۱۸ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری را سالمندان تشکیل میدهند که ۱۶ هزار نفرشان از خدمات مختلف بهزیستی بهرهمند میشوند.
خانم محمدی افزود: هزارو ۷۸۰ نفر از سالمندان هم از خدمات بهزیستی به صورت سیار و در منزل بهرهمند میشوند.
سازمان ملل متحد با هدف آگاه سازی در زمینه پیری و سالمندی روز اول اکتبر را به عنوان روز جهانی سالمندان تعیین کرده است.