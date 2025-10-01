

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالقاسم حسین‌پور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تسریع تغییرات اقلیمی در سال های اخیر، تشدید کم آبی و کاهش بارندگی ها را یکی از جدی ترین چالش های حال و آینده توصیف کرد و گفت: سطح عرصه‌های پوشیده از برف از ۲۴ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار کاهش یافته و باعث خشکی محیط و به تبع آن جابه‌جایی رویشگاه‌های مرتعی شده و گونه‌های گیاهی ارزشمند کشور در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در شرایط تغییرات اقلیمی برای حفظ و احیای مراتع به توجه و تلاش جدی مسئولان و دستگاه های دولتی، ذی‌نفعان و بهره‌برداران جوامع محلی نیاز است، افزود: تاکنون ۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شده و در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۲۰ میلیون هکتار برای مدیریت، حفاظت و احیا مراتع هدف‌گذاری شده است.

حسین‌پور درباره روند اجرای طرح‌ها و تعهدات برنامه هفتم پیشرفت نیز گفت: تهیه طرح‌های مرتعداری با هدف پوشش ۱۰ میلیون هکتار و ساماندهی مدیریت دام بر ۱۵ میلیون هکتار، به همراه احیای ۵ میلیون هکتار عرصه، از اولویت‌های اصلی در تعهد برنامه هفتم است که باید بر اساس برش ابلاغی سالانه عملیاتی گردد.

وی تاکید کرد: اجرای درست دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و سیاست‌های اجرایی، همراه با اصلاح و به‌روزرسانی طرح‌ها و تسهیل امور در ستاد و استان، برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم ضروری است که با رصد مداوم، تحقق این اهداف را پیگیری خواهیم کرد.