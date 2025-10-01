مدیرکل راهداری مازندران از کاهش ۲۴ درصدی تلفات رانندگی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این استان رتبه اول کشور را در کاهش تصادفات کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای مازندران گفت: بر اساس آمار اعلام شده از پزشک قانونی استان، مازندران در پنج ماهه نخست سال جاری رتبه اول کاهش تلفات تصادفات برون شهری و روستایی را در سطح کشور با کاهش ۲۴ درصدی تصادفات کسب کرد.

محسن محمدنژاد افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی شاهد حجم گسترده‌ای از سفر‌های بومی و غیر بومی در سطح استان و در نتیجه افزایش تصادفات و فوتی‌های رانندگی می‌باشیم که خوشبختانه در سال جاری با گستردگی عملیات راهداری و ایمن سازی جاده‌ها شاهد کاهش تصادفات و فوتی‌های منجر به آن بودیم.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی استان برای کسب این رتبه تلاش‌ها و اقدامات بسیار خوبی در زمینه ایمن‌سازی، بهسازی جاده‌ها و فرهنگ‌سازی در استان انجام شده است گرفته که منجر به کاهش آمار تلفات تصادفات جاده‌ای و کسب رتبه نخست کشوری شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ضمن مثبت ارزیابی نمودن نقش موثر پلیس راه درکسب این رتبه و همچنین جلسات کارشناسی جهت رفع و اولویت بندی نقاط حادثه خیز ادامه داد: پیگیری‌ها و حمایت‌های همه جانبه مقام عالی دولت در استان در خصوص ارتقای ایمنی جاده‌های مازندران ستودنی است.

محمدنژاد گفت: بدون تردید کاهش فوتی‌های رانندگی و افزایش ایمنی در راه‌ها نیازمند تلاش جدی بی وقفه، عزم همگانی و از همه مهمتر به کار بستن ساز و کار مدیریتی، همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط به ویژه استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون‌های اجرایی ایمنی در سطح استان می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: امیدواریم با ادامه و گسترش این اقدامات، آمار تصادفات در استان کاهش بیشتری پیدا کند و مسافران با آسایش خاطر سفر‌های خود را انجام دهند.

وی افزود: در راستای کاهش تصادفات و فوتی‌های رانندگی، اقدامات اجرایی و آموزشی در سطح استان در حال اجرا بوده، امیداست باتداوم اقدامات اجرایی وآموزشی، روندکاهشی تصادفات وفوتی‌ها تا پایان سال جاری ادامه یابد.