مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال با عنوان «جام سفیر» از فردا به مدت یک هفته در تبریز برگزار می‌شود.

تبریز، میزبان بزرگ‌ترین رقابت تکواندوی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی رضا نوری رئیس هیأت تکواندو استان اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال با عنوان «جام سفیر» از فردا ۱۰ مهرماه به مدت یک هفته در سالن ۶ هزار نفری پورشریفی تبریز آغاز می‌شود. این مسابقات در بخش بانوان در روز‌های ۱۰ تا ۱۲ مهر و در بخش مردان از ۱۳ تا ۱۶ مهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور گسترده ورزشکاران گفت: حدود ۱۴۰۰ تکواندوکار از سراسر کشور در این گردهمایی بزرگ شرکت می‌کنند و سطح رقابت‌ها ملی و در بالاترین سطح ممکن برگزار خواهد شد.