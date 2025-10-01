سومین یادواره شهدا و ایثارگران عراقی دفاع مقدس در سپاه بدر با حضور مجاهدان عراقی و ایرانی در مشهد برگزار شد.

برگزاری یادواره شهدا و ایثارگران عراقی دفاع مقدس، در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه بغداد در این یادواره گفت: ما همچون دفاع مقدس در کنار هم با یک دشمن مشترک یعنی آمریکا و اسرائیل، در حال جنگ هستیم.

آیت الله سیدیاسین الموسوی افزود: آمریکا نشان داد در هیچ زمانی صادق نیست و تنها می‌خواهد علیه مسلمانان جنگ را ادامه دهد تا نیروی ما کم شود؛ اما به این آرزو نمی‌رسد.

وی ادامه داد: آمریکا هنوز ما را نشناخته است و ما تا پیروزی قطعی همچنان مبارزه می‌کنیم؛ چرا که سپاه بدر نشان داد که دو ملت ایران و عراق همیشه کنار هم هستند.

مدیر کل بنیاد شهید هم در این مراسم گفت: سپاه بدر نشان داد که دفاع از اسلام مرز و حدود جغرافیا نمی‌شناسد و دین و اعتقاد به اسلام و پیروزی بر دشمن در همه انسان‌های آزادیخواه، چه ایرانی و چه عراقی، وجود دارد.

صدیقه خدیوی افزود: مجاهدان عراقی با ایثارگری و جانفشانی خود در دفاع مقدس نشان دادند که هر جا پای اسلام و انقلاب باشد، حضور دارند.

شکل گیری سپاه بدر، با تشکیل گروهان شهید صدر شکل گرفت و در آن ۱۲ هزار مجاهد عراقی از دل اسرا و مهاجران، داوطلبانه لباس رزم پوشیدند.

این نیرو‌ها با تشکیل تیپ بدر، در عملیات‌های بزرگ مانند بدر، والفجر و قدس، نقش‌آفرینی و بیش از هزار شهید و پنج هزار جانباز در دفاع از خاک ایران، تقدیم کردند.

هم اینک حدود ۳۷۰ شهید سپاه بدر در بهشت رضا مشهد آرمیده‌اند.