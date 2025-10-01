پخش زنده
اصفهان میزبان نمایندگان بلندپایه سازمان جهانی گردشگری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز در آیین گرامیداشت هفته گردشگری که با حضور مدیران ارشد استانی و فعالان حوزه گردشگری استان برگزار شد ، از انتخاب اصفهان بهعنوان پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی خبر داد.
امیر کرمزاده افزود : با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، اردیبهشت سال آینده میزبان نمایندگان بلندپایه سازمان جهانی گردشگری خواهیم بود. این فرصت طلایی برای برندینگ بینالمللی اصفهان باید بهدرستی مدیریت شود.
وی گفت: استان اصفهان با کشورهایی همچون چین، روسیه، پاکستان، عراق و ارمنستان در حال تعامل است، لذا باید بازارهای هدف گردشگری خود را بازتعریف کنیم و از ظرفیتهای موجود برای مقابله با ایران هراسی بهره ببریم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به رویدادها و چالشهای سال جاری، افزود: با وجود همه فراز و نشیبها، وضعیت گردشگری در استان رضایتبخش است، طرحهایی همچون پویش اسکان رایگان با استقبال عمومی مواجه شد و امروز اصفهان بهعنوان یک الگو در حوزه گردشگری شناخته میشود.
امیر کرمزاده با تأکید بر اینکه توسعه پایدار در گردشگری تنها به معنای جذب مسافر نیست، گفت : ما به دنبال پایداری فرهنگی، زیستمحیطی و اجتماعی هستیم، لذا اصفهان با تکیهبر تمدن غنی و مشارکت خرد جمعی، میتواند الگویی از توسعه متوازن گردشگری باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از افتتاح سه هتل پنج ستاره تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هتل حضرت زینب(س)، هتل آبی ازجمله هتلهایی هستند که در اصفهان آماده بهرهبرداری هستند ، در کاشان نیز مجوز ساخت هتلی با پنج هکتار زمین صادر شده است. همچنین در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان طرح گردشگری در حال اجرا در استان است که امسال نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری تخصیص داده شده که رقمی بیسابقه در استان است.
کرمزاده افزود : ما باید با بهرهگیری از هوش مصنوعی، زبانهای مختلف و شبکههای اجتماعی، حضور مؤثر در بازار جهانی داشته باشیم، همچنین توانمندسازی جوامع محلی، آموزش روستائیان و پذیرش گردشگر باید در اولویت باشد.
وی تأکید کرد: در مجموعههایی مانند چهارباغ، عالیقاپو و دیگر بناهای تاریخی، مرمت و نورپردازی انجامشده و ساعات بازدید تا ۱۰ شب تمدیدشده که تجربهای لذتبخش برای گردشگران است.