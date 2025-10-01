به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، خط راه‌آهن کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب، بخشی از طرح راه‌آهن غرب کشور است که هدف اصلی آن اتصال شبکه ریلی ایران به مرز خسروی و در نهایت به عراق و تکمیل کریدور شرق به غرب بین‌المللی است.

این خط از ایستگاه کرمانشاه شروع شده و به ایستگاه اسلام‌آباد غرب (۶۵ کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه) ختم می‌شود. طول این بخش ۱۱۰ کیلومتر است و بخشی از مسیر ۲۶۰ کیلومتری کرمانشاه به خسروی محسوب می‌شود. اجرای این طرح در سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه با تخصیص ۶ همت اعتبار احیا شد.

فاز کرمانشاه ــ اسلام‌آباد غرب به عنوان فاز اول پروژه راه‌آهن غرب کشور تعریف شده و عملیات زیرسازی آن از سال‌های قبل آغاز شده است و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. عملیات ریل‌گذاری این مسیر عصر امروز با حضور مقامات کشوری و استانی آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

با تکمیل خط ریلی کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب، امتداد راه‌آهن غر کشور به مرز خسروی آغاز خواهد شد تا اتصال ریلی تهران ــ بغداد از طریق راه‌آهن غرب کشور انجام شود.

این خط ریلی نقش کلیدی در حمل بار و اتصال به کریدور شرق ـ غرب ایفا می‌کند. این امر می‌تواند تجارت را رونق دهد و اقتصاد منطقه را دگرگون کند و فرصت‌های ثروت آفرین جدیدی ایجاد نماید. از سوی دیگر زمان سفر به غرب استان را کوتاه کرده که برای زائران اربعین حسینی و همچنین گردشگران مسافرت را تسهیل می‌کند.