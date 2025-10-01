«شبکه دنا» برتر در تولید اثر با موضوع «انرژی هستهای»
صداوسیما شبکه دنا در زمینه «انرژی هستهای» در جمع ۴ مرکز برتر در تولید اثر با موضوع «انرژی هستهای» قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشست وبیناری شورای فرهنگی دوشنبههای سازمان صداوسیما که ۷ مهر به ریاست دکتر وحید جلیلی قائم مقام محترم فرهنگی سازمان و با موضوع بررسی آثار تولید شده مراکز استانها در زمینه «انرژی هستهای» برگزار شد شبکه دنا با رأی مدیران کل مراکز، با افتخار رتبه ۴ را از بین ۳۴ مرکز صداوسیما از آن خود کرد.
اثر تولیدی این شبکه که تولید معاونت سیمای استان به روش هوش مصنوعی است به شیوهای نمایش گونه و روایتی جذاب به موضوع «پزشکی هستهای» پرداخته است که همین موضوع، موجب برجستگی اثر و در نهایت، جلب نظر مدیران کل شبکههای استانی برای انتخاب شبکه دنا در جمع برترینهای مراکز استانها شد.
اثر پزشکی هستهای به روش هوش مصنوعی، به تهیه کنندگی مهدی مرتضوی از کارکنان سیمای شبکه دنا تولید شده است. وی در اولین همایش ملی «هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه» که اردیبهشت ماه امسال با حضور رئیس رسانه ملی در تهران برگزار شد توانست در بخش مستند با اثر «رازهای دنا» لوح تقدیر جشنواره را از آن خود کند.
گفتنی است پیرو سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در اول مهرماه و نیز تأکید معاونت امور استانهای رسانه ملی بر پرداخت مناسب به ابعاد مختلف این سخنان به ویژه در حوزه انرژی هستهای، شبکه دنا با تغییر جدول پخش برنامههای خود به جدول پخش هوشمند، تلاش کرده است ضریب دهی مناسبی به این موضوع داشته باشد.