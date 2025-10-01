به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به جایگاه رزمندگان گفت: رزمندگان ما با ایمان، غیرت و عشق به وطن، از کیان ایران اسلامی دفاع کردند و اگر امروز در امنیت و اقتدار به سر می‌بریم، مرهون فداکاری‌های آنان است.

غلامحسین مظفری افزود: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس فراتر از یک اقدام تشریفاتی است؛ این تجلیل، پیوندی است میان گذشته پرافتخار و آینده درخشان، تا یاد ایثارگران همواره در اذهان نسل جدید بماند.

استاندار همچنین تأکید کرد: امروز وظیفه ماست همان‌طور که رزمندگان در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کردند، در میدان خدمت به مردم نیز همان روحیه جهادی را به‌کار گیریم.

مظفری حضور ۷۰۰ رزمنده در این مراسم را نشانه زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: این حضور پرشور، نشان‌دهنده آن است که رزمندگان نه تنها حافظان دیروز مرز‌های کشور بودند، بلکه امروز نیز با تجربه، صلابت و روحیه انقلابی خود پشتوانه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند. حفظ و انتقال این سرمایه اجتماعی به نسل آینده، مهم‌ترین رسالت ما در مسیر ادامه راه شهیدان است.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: دفاع مقدس یک مکتب است؛ مکتبی که در آن ایمان، فداکاری و اطاعت از ولایت به اوج رسید و رزمندگان ما در این مسیر امتحان بزرگی پس دادند.

وی با بیان اینکه رزمندگان دیروز الگویی برای نسل امروز و فردا هستند افزود: برگزاری چنین مراسم‌هایی تنها یک یادآوری تاریخی نیست، بلکه یک تکلیف دینی و انقلابی است تا نگذاریم یاد شهدا و رزمندگان در غبار فراموشی فرو رود.

امام جمعه مشهد در پایان خاطرنشان کرد: رزمندگان ما ستون‌های استواری هستند که انقلاب اسلامی بر شانه‌های آنان ایستاده است و تجلیل از آنان به معنای پاسداری از ارزش‌های اسلام و خون شهیدان است.

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین تأکید کرد: اگر امروز دشمنان تلاش می‌کنند با جنگ نرم ایمان و هویت نسل جوان را هدف بگیرند، وظیفه ماست با زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس، همان روحیه مقاومت و ایثار را در جامعه تقویت کنیم. این فرهنگ، سدی محکم در برابر تهدید‌های جدید خواهد بود.