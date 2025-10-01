در ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی که همزمان با سراسر کشور در ارومیه نیز برگزار می‌شد از تعدادی از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این آیین با اشاره به اهمیت سبقت در کار خیر و انجام تکالیف الهی در آموزه‌های دینی و اسلامی گفت: پیشکسوتان آنانی هستند که درعرصه دفاع مقدس پیش قدم بودند و بدین جهت نیز پاداششان از دیگران بیشتر است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که ما مدیون خون مطهر شهدا و ایثارگران هستیم و نباید ایثارگری این بزرگواران را فراموش کنیم گفت: باید روحیه ایثار و مقاومتی که در زمان دوران دفاع مقدس داشتیم را امروز در عرصه اقتصادی تبلور بخشیم.

رضا رحمانی با بیان این که امروز نیز باید در جبهه تولید و اقتصاد در برابر دشمنان بایستیم افزود: همانگونه که در زمان جنگ تحمیلی نیرو‌ها را برای مقابله با حمله دشمنان آماده می‌کردیم امروز نیز باید در عرصه اقتصادی نیرو‌های خود را ساماندهی کرده و به جنگ دشمنان برویم.

او با تاکید بر فعالتر شدن ظرفیت‌های مرزی در آذربایجان غربی تصریح کرد: فرصت‌های مرزی آذربایجان غربی موجب شده تا این استان ظرفیت بالقوه‌ای در درآمدزایی و توسعه اقتصادی داشته باشد که باید این ظرفیت‌ها بالفعل شوند و در این زمینه همه را دعوت می‌کنیم که پای کار بیایند.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیز در این آیین گفت: در دوران دفاع مقدس ما در برابر ۳۵ کشور جهان ایستاده بودیم و به برکت مقاومت مردم و تبعیت از ولایت موفق شدیم سربلند از جنگ بیرون بیاییم.

سردار سرتیپ دوم ارجمندی فر افزود: در دوران پر افتخار دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار نشد این در حالی است که در دوران قاجار، جنگ‌های جهانی و در دوران پهلوی قسمت‌هایی از کشور به دشمنان متخاصم واگذار شد.

او تاکید کرد: دشمنان در طرح خاورمیانه جدید به دنبال تجزیه کشور‌ها هستند تا بدین طریق به این منطقه مسلط شوند، اما با مقاومت مردم مقاوم ایران اسلامی شکست خورده و خواهند خورد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه نیز در این آیین گفت: بزرگمردان ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه با همان روحیه هشت سال دفاع مقدس نقش خود را در پاسداری از انقلاب اسلامی ایفا کردند.

سرهنگ مهدی رضوی افزود: شعار هفته دفاع مقدس ما فاتحان قله‌ایم است چرا که ما درحال فتح قله‌های مختلف موفقیت هستیم.