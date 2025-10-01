به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: مرحله نهایی المپیاد دانشجویی صنعت داروسازی ایران از دوم تا چهارم مهر در حاشیه رویداد بین‌المللی «ایران فارما» برگزار شد، که تیم دانشجویی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان متشکل از امیرمحمد فرساد، علیرضا صوفی‌پور اُمام و ابراهیم جهانگیری پاشاکی دانشجویان دکتری عمومی داروسازی به همراه الیاس باستانی‌فر دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تکیه بر تلاش جمعی موفق شدند عنوان نخست و مدال طلای این المپیاد را کسب کند.

این دانشگاه اعلام کرد: نخستین المپیاد دانشجویی صنعت داروسازی با حضور نزدیک به هزار دانشجو و نخبه داروسازی از سراسر کشور با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، توسعه پایدار صنعت داروسازی کشور و ایجاد بستر تعاملات علمی و تجاری، با حضور شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رویداد ملی در چندین مرحله ارزیابی، به ارائه راهکار‌های عملی برای چالش‌های روز صنعت داروسازی و نظام سلامت پرداختند.