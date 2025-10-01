فرماندار سنندج، بر لزوم تقویت نقش زنان در مدیریت و توجه به توسعه متوازن تاکید کرد.

لزوم تقویت نقش زنان در مدیریت و توجه به توسعه متوازن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، غریب سجادی در این نشست با بیان اینکه نگاه جنسیتی در مدیریت وجود ندارد، گفت: کار شما به عنوان زنان مدیر مخصوصا در روستا‌ها سخت‌تر است و باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: شورا‌هایی که به انتخاب دهیار زن اقدام کرده‌اند، نشان داده‌اند که از نظر فکری و اجتماعی به بلوغ لازم رسیده‌اند و از طرف دیگر این امر نشانه‌ای از توانمندی بانوان در عرصه مدیریت محلی است.

سجادی ادامه داد: در دنیای مدرن باید از مفاهیم سنتی که موجب تبعیض می‌شود عبور کنیم. در دین مبین اسلام نیز بر کرامت انسان‌ها بدون توجە به قومیت، جنسیت و نژاد تاکید شده است و نباید اجازه دهیم تبعیض مانعی در مسیر توسعه باشد.

فرماندار سنندج با اشاره به مشکلات عمرانی و توسعه‌ای شهر‌ها و روستا‌ها اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته بسیاری از نقاط شهرستان دچار بی‌عدالتی در توزیع منابع شده‌اند. هر چند کمبود اعتبارات یکی از چالش‌های اصلی است، اما باید با اولویت‌بندی پروژه‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، بخشی از مشکلات را برطرف کنیم.

وی بر لزوم توجه به آموزش، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی در روستا‌ها تاکید کرد و گفت: اعتیاد، کمبود نشاط اجتماعی و نبود فرصت‌های شغلی از مهم‌ترین مسائل روستاهاست.

فرماندار سنندج تاکید کرد: دهیاری‌ها باید برای مشاغل خانگی، صنایع دستی و درآمدزایی برنامه داشته باشند. همچنین از ظرفیت آموزش و توانمندسازی برای اشتغال پایدار استفاده خواهد شد.

سجادی با بیان اینکه اعتبارات ملی نیز از مرکز در حال پیگیری است، افزود: خدمات ادارات نباید تنها در شهر متمرکز باشد، بلکه باید به سمت روستا‌ها نیز هدایت شود؛ چرا که بی‌توجهی به روستا‌ها منجر به افزایش حاشیه‌نشینی در شهر خواهد شد.

فرماندار مرکز استان همچنین از تهیه اطلس جامع روستا‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف، بازبینی درجه‌بندی دهیاری‌ها و توجه به آموزش و توسعه سرانە ورزشی در روستا‌ها خبر داد.

در این نشست، دهیاران و اعضای شورا‌ها نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات روستا‌های خود پرداختند و خواستار توجه بیشتر مسئولان به توسعه متوازن روستا‌ها شدند.