پخش زنده
امروز: -
کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان یزد: در یزد بیشترین موارد حیوان گزیدگی مربوط به گربهها است که ۵۹ درصد موارد را شامل میشود، در حالی که سهم سگها ۳۸ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، تاج فیروزه در کارگاه آموزشی پیشگیری از هاری، گفت: سال گذشته بیش از ۴۲۱ هزار مورد حیوانگزیدگی در کشور گزارش شد که از این تعداد حدود ۱۹۰ نفر به بیماری هاری مبتلا شدند و در استان یزد نیز پس از ۱۸ سال، یک مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شد.
تاج فیروزه افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶ هزار و ۵۲۵ مورد حیوانگزیدگی در استان یزد رخ داد که معادل حدود ۴۷۵ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است؛ رقمی که تقریباً با میانگین کشوری برابر است.
وی با اشاره به نوع حیوانات گزنده اظهار داشت: در سطح کشور ۶۷ تا ۷۰ درصد گزشها توسط سگ رخ میدهد، اما در یزد بیشترین گزشها مربوط به گربه است که ۵۹ درصد موارد را شامل میشود، در حالی که سهم سگها ۳۸ درصد بوده است.
این کارشناس بهداشت، آگاهی عمومی را مهمترین راهکار پیشگیری دانست و گفت: افزایش سطح سواد و اطلاعرسانی به مردم در خصوص نحوه برخورد صحیح با حیوانات، نقش اساسی در کاهش موارد حیوانگزیدگی دارد. همچنین افراد باید پس از حیوانگزیدگی بدون اتلاف وقت به مراکز درمانی مراجعه کرده و اقدامات اولیه مانند شستوشو و واکسیناسیون را انجام دهند.
دکتر مینوسپهر مدیرگروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان یزد نیز در این کارگاه اظهار داشت: هاری یک بیماری ویروسی کشنده است که در صورت بروز علائم، صد درصد مرگبار خواهد بود و درمانی ندارد؛ اما با مراجعه سریع افراد در صورت حیوانگزیدگی میتوان صد درصد از ابتلا پیشگیری کرد.
وی با اشاره به فعالیت ۲۲ مرکز درمان و پیشگیری از هاری در استان یزد بهصورت شبانهروزی گفت: به جز یک مورد فوت در سال گذشته، در سالهای اخیر هیچ مورد ابتلای دیگری گزارش نشده است، هرچند آمار حیوانگزیدگی در استان یزد روند افزایشی دارد.
پورمیرزایی مسئول آموزش ادارهکل دامپزشکی استان یزد نیز در این کارگاه گفت: هاری یک بیماری بسیار خطرناک است که ابتلای هر فرد یا دام به آن مساوی با مرگ خواهد بود و سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در جهان بر اثر آن جان خود را از دست میدهند.
وی افزود: در ایران بهطور میانگین سالانه ۱۰ تا ۱۲ نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند و کنترل بیماری در حیوانات میتواند از انتقال آن به انسان جلوگیری کند.
مسئول آموزش دامپزشکی استان یزد با بیان اینکه موضوع سگهای ولگرد یکی از چالشهای جدی در این زمینه است، خاطرنشان کرد: واکسیناسیون این حیوانات بر عهده دامپزشکی نیست و نیازمند همکاری شهرداریها، مراکز بهداشتی و محیط زیست است.
پورمیرزایی آموزش همگانی را از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه برشمرد و گفت: حدود ۵۰ درصد مبتلایان به هاری در جهان کودکان هستند و باید به آنان آموزش داده شود که از تماس با حیوانات پرهیز کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مرتبط و افزایش آگاهی عمومی، شاهد کاهش موارد حیوانگزیدگی و ریشهکنی هاری در کشور باشیم.