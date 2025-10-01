به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: از این تعداد ۵ هزار و ۹۶۱ مورد مربوط به کالا‌های اساسی، ۲ هزار و ۹۴۷ مورد بازرسی مربوط به حوزه آرد و نان و ۲ هزار و ۴۷۹ بازرسی هم از سایر گروه‌های کالایی بوده است.

تهوری با بیان اینکه در مجموع در ۶ ماهه نخست سال ۵۰۲ پرونده در بازرسی‌های صورت گرفته تشکیل شده افزود: در بخش کالا‌های اساسی ۱۸۲ پرونده به ارزش ۳۲ میلیارد و ۴۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، آرد و نان ۱۲۶ پرونده به ارزش ۱۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال و سایر گروه‌های کالایی ۱۹۴ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال تشکیل شده است.