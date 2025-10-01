پخش زنده
بیش از ۱۹ کیلومتر پروژه روشنایی طولی و نقطهای برای افزایش ایمنی در محورهای خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: برای ارتقای ایمنی محورهای استان به ویژه تقاطعهای دارای تصادفات و مقاطع مه گیر، در نیمه نخست امسال بیش از ۱۹ کیلومتر روشنایی طولی و نقطهای به جادهای استان افزوده شده است.
فرخی افزود: همچنین برای ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان حدود ۱۲ کیلومتر روشنایی دیگر در حال انجام است.
به گفته وی روشنایی جادهها و محورهای مواصلاتی از جمله عوامل مهم در ارتقای ایمنی تردد، به ویژه در ساعات تاریکی شب و در شرایط جوی نامساعد است که این امر با کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی، افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید آنها در جادهها نقشآفرینی میکند.