تیم بعثت کرمانشاه در هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور در ورزشگاه تختی تهران نیروی زمینی را ۲ بر صفر شکست دهد و با کسب ۱۱ امتیاز به جایگاه سوم جدول لیگ آزادگان صعود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در دیداری حساس از هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم نیروی زمینی تهران در ورزشگاه تختی میزبان بعثت کرمانشاه بود.

بعثتی‌ها که با انگیزه کسب امتیاز کامل وارد میدان شدند، با تساوی در نیمه اول و در ابتدای نیمه دوم توسط حامد عسکری به گل اول رسیدند و برتری خود را تثبیت کردند. در ادامه نیز عرفان پورافراز گل دوم تیم میهمان را به ثمر رساند تا شاگردان میرترابی با اقتدار زمین را ترک کنند.

با این پیروزی ارزشمند، بعثت کرمانشاه جمع امتیازات خود را به ۱۱ امتیاز رساند و با عملکردی درخشان در هفته‌های ابتدایی لیگ، جایگاه سوم جدول لیگ آزادگان را به خود اختصاص داد.

بعثتی‌ها در هفته هفتم باید در مازندران به مصاف تیم نساجی قائمشهر بروند.