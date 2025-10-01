به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس گمرک مهاباد گفت: امسال ۲۹ میلیون دلار انواع کالا در قالب ۶۲۱ اظهارنامه صادراتی از گمرک این شهرستان صادر شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

احمد احمدی افزود: طی این مدت محصولات پتروشیمی و فرش عمده‌ترین کالا‌های صادراتی از گمرک مهاباد و مقصد بیشتر کالا‌های صادراتی از این گمرک کشور‌های همسایه غربی بوده است.

وی با بیان اینکه ارزش کالا‌های صادر شده سال قبل از گمرک مهاباد ۱۹ میلیون دلار بود، تصریح کرد: عمده این افزایش ارزش کالا‌های صادراتی از گمرک مهاباد، صادرات محصولات مجتمع پتروشیمی است در حالی که در سال‌های گذشته محصولات پتروشیمی مهاباد از طریق سایر گمرکات صادر می‌شد.

رئیس گمرک مهاباد با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۹۷ پرونده کالای قاچاق هم در مهاباد به ثبت رسید، اضافه کرد: ارزش ریالی این اقلام ۱۱۳ میلیارد ریال است که نسبت به سال پیش از آن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

احمدی با اشاره به انواع کالا‌های قاچاق کشف شده در گمرک مهاباد نیز گفت: قطعات یدکی خودرو، چای و سیگار بیشترین کالای قاچاق کشف شده را شامل می‌شود.

احمدی تاکید کرد: هزار و ۱۳۲ پروانه خروج موقت خودرو امسال در مهاباد صادر شده که با مدت مشابه سال قبل برابری می‌کند.