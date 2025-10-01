پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: بیش از پنج هزار تن کود ازته مورد نیاز برای کشتهای تابستانه، جذب و به موقع بین کشاورزان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول از پایان موفقیتآمیز عملیات کشت محصولات تابستانه در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: بیش از پنج هزار تن کود ازته مورد نیاز برای کشتهای تابستانه، جذب و به موقع بین کشاورزان توزیع شد تا شاهد عملکرد مطلوب و افزایش تولید در واحد سطح باشیم.
بهروز قمرزاده افزود: بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی مستعد شهرستان با وجود محدودیتها در تابستان امسال به زیر کشت رفت.
وی ادامه داد: این محصولات شامل اقلام راهبردی از جمله ذرت، سویا، حبوبات، کنجد، سبزی و صیفی و دیگر کشتهای مورد نیاز بازار بودند که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی منطقه دارند.
قمرزاده حمایت از بهرهبرداران در ابتدای فصل کشت را از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی دانست و گفت: کودهای پایه مورد نیاز از طریق مراکز جهاد کشاورزی در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرند تا کشاورزان بدون دغدغه، عملیات کشت را در شرایط مطلوب ادامه دهند.