معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی در آئین افتتاح همزمان ۲۶۸ طرح گردشگری در سراسر کشور گفت: به دستور معاون اول رئیسجمهوری، وزارت میراثفرهنگی از ظرفیتهای صندوق توسعه و پیشرفت برخوردار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین افتتاح همزمان ۲۶۸ طرح گردشگری در سراسر کشور امروز به صورت برخط و با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان، مدیران ملی، فعالان و سرمایهگذاران این صنعت در هتل سنتی «ملوکانه» برگزار شد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی در این مراسم تأکید کرد: امروز دولت، مجلس و قوهقضائیه با رویکردی واحد از صنعت گردشگری حمایت میکنند و این همگرایی، یک فرصت استثنایی برای رونق و شکوفایی گردشگری در دولت چهاردهم فراهم کرده است.
انوشیروان محسنیبندپی با بیان اینکه نگرش حاکمیتی به گردشگری در یک سال گذشته دچار تحول بنیادین شده است گفت: امروز سه راهبرد کلیدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد که مهمترین آن، شناساندن گردشگری به نظام حکمرانی کشور است. خوشبختانه اکنون شاهد تغییر نگاه به این صنعت و جهش چشمگیر در تخصیص اعتبارات هستیم.
وی با اشاره به حمایت ویژه دولت از این حوزه افزود: به دستور معاون اول رئیسجمهوری، وزارت میراثفرهنگی از ظرفیتهای صندوق توسعه و پیشرفت برخوردار شد؛ اقدامی که نشاندهنده تقویت جایگاه گردشگری در اولویتهای توسعهای کشور است.
محسنیبندپی گفت : وزیر میراثفرهنگی با شناخت عمیق از این حوزه و همراهی سایر وزرا، مسیر توسعه و رونق صنعت گردشگری را هموار کرده است. امروز، خوشبختانه شاهد همگرایی قوای سهگانه برای حمایت همهجانبه از این صنعت هستیم.
وی با اشاره به جنگ روانی رسانههای بیگانه علیه ایران افزود : با وجود طرح ایرانهراسی، کشور ما ظرفیتهای بیبدیلی برای جذب گردشگر از سراسر جهان دارد. استفاده هوشمندانه از دیپلماسی گردشگری و تکیه بر پیوندهای عمیق ایران فرهنگی میتواند موتور محرک توسعه این صنعت باشد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی گفت : اکنون زمان آن است که از فرصت کمنظیر حمایت سه قوه و ظرفیتهای بکر گردشگری کشور بهره بگیریم تا در دولت چهاردهم شاهد معرفی شایسته ایران در سطح جهانی و رونق بیش از پیش این صنعت راهبردی باشیم.