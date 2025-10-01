پخش زنده
دبیر دومین کنفرانس تخصصی حفاریهای اکتشافی ماینکس ۲۰۲۵ گفت: ۷۵ درصد هزینههای اکتشاف در جهان صرف حفاری میشود و این فعالیت پایهای برای کشف ذخایر جدید است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید سهراب حسینی، در دومین کنفرانس تخصصی حفاریهای اکتشافی کشور که در حاشیه چهاردهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران برگزار شد، به جایگاه راهبردی بخش معدن در اقتصاد ملی و تاثیر آن در موازنه قدرت ژئوپولیتیک اشاره کرد و گفت: معدن به دلیل ماهیت فراگیر و امنیت بالای خود، حتی در شرایط جنگی نیز نقش پشتوانهای قدرتمند را ایفا میکند.
دبیر دومین کنفرانس تخصصی حفاریهای اکتشافی ماینکس ۲۰۲۵ با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و حفاری اظهار داشت: هزینههای اکتشاف در سطح جهان حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار است که ۷۵ درصد آن صرف عملیات حفاری میشود. این فعالیتها نه تنها زیرساخت کشف ذخایر جدید به شمار میروند، بلکه خود سرمایهگذاریهای اساسی در صنعت معدن محسوب میشوند.
وی همچنین به عقب ماندگی ایران در حوزه حفاری نسبت به استانداردهای جهانی اشاره کرد و گفت: در دنیا به ازای هر هزار متر حفاری، سرمایهگذاری قابل توجهی صورت میگیرد در حالی که ایران در این زمینه فاصله زیادی دارد و کمتوجهی به اکتشاف یکی از دلایل مشکلات معادن کشور است.
حسینی افزود: واردات دستگاههای حفاری نو توسط شرکتهای دولتی بدون زیرساخت و نیروی متخصص منجر به مشکلات از جمله کاهش کیفیت و رقابت ناسالم شد. به همین منظور، اتحادیه حفاری با همکاری کارفرمایان اقدام به تدوین فهرستبهای حفاری کرده است، اما این فهرست هنوز به طور کامل در بین شرکتها اجرا نمیشود.
دبیر کنفرانس با تأکید بر مشکلات مالی پیمانکاران حفاری گفت که تأخیرهای یکساله در پرداخت مطالبات، حفظ نیروی انسانی را دشوار کرده و نقدینگی دائمی برای پیمانکاران ضروری است. او همچنین نبود آمار شفاف حفاری در کشور را چالشی مهم دانست و خواستار انتشار دقیق این آمار شد.
حسینی تاکید کرد: ایران برای تحقق اهداف اکتشافی به نوسازی تجهیزات و جذب هزار دستگاه حفاری نو نیاز دارد و باید از تولید داخلی حمایت کرد. افزون بر این، آموزش نیروی انسانی تازهوارد نیز یکی از الزامات توسعه است که اتحادیه حفاری آمادگی برگزاری دورههای تخصصی و استفاده از تجربیات بینالمللی را دارد.
وی بر لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتهای حفاری تاکید کرد و گفت: حفاری فقط یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه رعایت اصول ایمنی، اخلاق حرفهای و تعامل صحیح با جوامع محلی بخشی از تعهدات این صنعت است. اتحادیه حفاری نیز در این زمینه آمادگی همکاری با نهادهای دانشگاهی و متخصصان را دارد.