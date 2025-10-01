پخش زنده
امروز: -
مراسم تجلیل از بیش از چهار دهه فعالیت قرآنی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در اختتامیه نخستین دوره مسابقههای قرآن «زینالأصوات» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مؤسسه آلالبیت، اختتامیه نخستین دوره مسابقه های قرآن «زینالأصوات» را صبح پنجشنبه ۱۰ مهرماه در سالن امام کاظم (ع) مجتمع فرهنگی آیت الله مکارم شیرازی قم، برگزار میکند.
در این آئین علاوه بر تجلیل از برگزیدگان این دوره از مسابقه ها، در مراسمی از چهار دهه فعالیت قرآنی حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تجلیل میشود.
این مراسم به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه استانی قم و برخی شبکههای مجازی و اینترنتی، برای عموم علاقهمندان پخش خواهد شد.