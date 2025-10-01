به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ روز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و داوطلبان برای ثبت‌نام تا امروز ۹ مهرماه فرصت دارند که به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه کنند.

مهلت جدید ثبت‌نام برای آزمون لیسانس به پزشکی از ۶ مهرماه آغاز شده و پیش از این نیز بازه ثبت‌نام در این آزمون یک بار از ۱۵ شهریور آغاز شده بود و تا ۲۲ شهریورماه ادامه داشت.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبانی که ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند نیز امروز می‌توانند برای ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک اقدام کنند.