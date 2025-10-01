به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی با اشاره به اینکه برداشت زیتون از اوایل شهریور آغاز می‌شود گفت: برداشت زیتون از ۳ هزار و ۳۷۱ هکتار معادل ۳۵ درصد باغ‌های گیلان در شهرستان رودبار آغاز شده و تا اواخر آذر ادامه دارد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۱۶ تا ۱۸ هزار تن زیتون از باغ‌های شهرستان رودبار برداشت شود که حدود ۵۵ درصد زیتون روغنی و ۴۵ درصد هم از نوع زیتون کنسروی خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شهرستان رودبار با ۹ هزار و ۶۳۴ هکتار باغ زیتون و حدود ۲۲ هزار بهره‌بردار ۱۳ درصد باغ‌های زیتون کشور را به خود اختصاص داده که از این مقدار باغ زیتون، امسال ۹ هزار و ۴۶۰ هکتار بارور است.

صالح محمدی افزود: ارقام داخلی زیتون کشت شده در شهرستان رودبار شامل زرد، شنگه، ماری، فیشمی و روغنی و ارقام خارجی کشت شده شامل آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی و کراتینا هستند.

وی اضافه کرد: در شهرستان رودبار ۱۰ کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و ۱۰۰ واحد فرآوری بسته بندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین از اجرای عملیات مبارزه با آفت مگس زیتون در باغ‌های سنتی شهرستان رودبار خبر داد و گفت: امسال مقابله با این آفت در بیش از ۷ هزار و ۹۴۰ هکتار باغ زیتون، از طریق کاور اسپری و عملیات شکار انبوه انجام شده است.