در نخستین همایش تجلیل از جانبازان و ایثارگران شهرستان تنکابن، از فداکاریهای رزمندگان دفاع مقدس با حضور مسئولان و خانوادههای شهدا تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نخستین روزهای مهرماه، اولین همایش بزرگداشت جانبازان، ایثارگران و رزمندگان شهرستان تنکابن با هدف ارج نهادن به فداکاریهای این عزیزان در راه دفاع از وطن، در سالن همایش دانشگاه آیندگان برگزار شد.
پور آهنگریان بخشدار مرکزی تنکابن در این مراسم ضمن قدردانی از جانبازان حاضر، این همایش را نمادی از احترام و پاسداشت فداکاریهای رزمندگان دانست و گفت: این گردهمایی فرصتی بود تا جامعه محلی ضمن تجدید میثاق با آرمانهای دفاع مقدس، از تلاشها و ایثارگریهای کسانی که امنیت و آرامش امروز را رقم زدهاند، تقدیر کند.
وی افزود: در برگزاری این مراسم، بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی با همکاری حوزه امام موسی ابن جعفر (ع) مشارکت داشتند و از جانبازان بهصورت ویژه تجلیل بهعمل آمد.