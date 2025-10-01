به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جواد اشرفی در گفتکو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه این موضوع از چند ماه گذشته به طور متناوب در استان رخ داده است، ادامه داد: انتشار دود ناشی از آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم در برخی اوقات غیر قابل پیش بینی است، زیرا که در یک زمان موجب افزایش شاخص‌های آلودگی می‌شود و در برخی زمان‌ها میزان شاخص‌ها مجاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در شهر‌های غربی استان تحت تاثیر زیادی دارد، ادامه داد: در جهت رفع این مشکل اقدامات مختلفی از سوی مسئولان کشوری و استانی در حال پیگیری است و در نشست هفته گذشته هیات دولت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اظهار کرد: از طریق دستگاه دیپلماسی در حال رایزنی با کشور عراق برای رهاسازی آب از دجله برای خاموش شدن این حریق هستیم که تاکنون این کشور موافقت خود را اعلام نکرده است.

اشرفی همچنین از چندین عملیات هواپیمای آبپاش برای مهار آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم خبر داد و بیان کرد: به علت وسعت زیاد آتش سوزی علیرغم آب پاشی توسط هواپیما این حریق کماکان ادامه دارد.