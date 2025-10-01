به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول گروه جهادی شهید علی اکبری بسیج سازندگی شهرستان مبارکه در بخش پادنا، گفت: ساخت مسکن، توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی، توزیع فرش و برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی و فرهنگی و مشاوره برای دانش‌آموزان و اهالی روستا از جمله خدماتی است که ارائه شد.

سید علیرضا زمانی افزود: علاوه بر خدمات محرومیت‌زدایی، گروه جهادی شهید علی اکبری خدمات پزشکی رایگان با حضور پزشکان متخصص و دندان‌پزشک به ۲۵۰ نفر از اهالی روستا‌های بخش پادنا ارائه کردند.