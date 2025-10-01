پخش زنده
مراسم همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان مظلوم فلسطینی، صبح امروز با حضور گسترده دانش آموزان، کادر آموزشی و اولیاء در دبستان دوره اول دخترانه حاج علی اصغر مکتبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این آیین معنوی که با هدف ابراز همدردی با مردم مقاوم غزه و افشای جنایات رژیم صهیونیستی ترتیب یافته بود، دانش آموزان با برپایی نمایشگاهی از آثار هنری خود، صدای رسای کودکان فلسطینی شدند.
یکی از بخشهای قابل توجه این مراسم، نمایشگاهی با عنوان جهانی بدون رژیم صهیونیستی بود که در آن دهها اثر نقاشی و دلنوشته دانش آموزان با محوریت آرزوی صلح و جهانی عاری از خشونت صهیونیستی به نمایش گذاشته شد.
این آثار که با احساسات عمیق و نگاه کودکانه خلق شده بودند، تصویری از آرمان شهر صلح و آزادی فلسطین را ترسیم میکردند.
اجرای سرودهای انقلابی، پخش فیلمهای مستند از مقاومت غزه و برپایی دکلمههای شعر با موضوع انتفاضه فلسطین، از دیگر بخشهای این مراسم بود.