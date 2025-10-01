معرفی مرغدار متخلف مشهدی به اتهام احتکار به تعزیرات حکومتی مشهد
یک مرغداری متخلف به اتهام احتکار ۵۰ هزار قطعه مرغ به دادگاه تعزیرات حکومتی مشهد معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی مشهد گفت: مالک این مرغداری به دلیل خودداری از عرضه این تعداد قطعه مرغ و در راستای برخورد با محتکران، متهم شناخته شده است.
محمد رجبی افزود: ارزش ریالی این تخلف ۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
او اعلام کرد: پس از تذکرات مکرر و بی توجهی متخلف، این واحد مرغداری ۷۳ هزار قطعهای به دلیل اقدام به احتکار، با شکایت اداره تعزیرات به دستگاه قضایی معرفی شد.