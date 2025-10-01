به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی مشهد گفت: مالک این مرغداری به دلیل خودداری از عرضه این تعداد قطعه مرغ و در راستای برخورد با محتکران، متهم شناخته شده است.

محمد رجبی افزود: ارزش ریالی این تخلف ۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

او اعلام کرد: پس از تذکرات مکرر و بی توجهی متخلف، این واحد مرغداری ۷۳ هزار قطعه‌ای به دلیل اقدام به احتکار، با شکایت اداره تعزیرات به دستگاه قضایی معرفی شد.