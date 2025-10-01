پخش زنده
دانش آموزان دختر اسدآباد به عنوان نماینده استان همدان به مسابقات دادرس، مرحله کشوری اعزام می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مظاهر فیوضی، مربی تیم درباره جزئیات این مسابقات گفت: تیم دانش آموزان دختر اسدآباد به عنوان نماینده استان در مسابقات کشوری از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ مهرماه در شهرستان بندرانزلی با سایر استان های دیگر به رقابت میپردازند.
او افزود: مسابقات در ۸ محور امدادی در قالب طرح دادرس برگزار میشود.
سیزدهمین المپیاد مهارتهای امدادی دادرسانی هلال احمر در قالب مخاطرات طبیعی، انتقال و حمل مصدوم، اطفاء حریق و سوختگی ایمنی و ارزیابی کنترل علائم حیاتی، احیاء قلبی ریوی(CPR)، آسیبهای بافت نرم، آسیبهای اسکلتی مفصلی و اسکان اضطراری با حضور ۱۰ آموزشگاه برتر شهرستانی برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، تیم های شرکت کننده ضمن یادگیری اصول و فنون امدادی در فضایی دوستانه به رقابت پرداختند که در این بین دانش آموزان دختر اسدآباد با کسب رتبه نخست، موفق شدند به عنوان نماینده استان همدان، راهی مسابقات کشوری این المپیاد شوند.
بیشتر بدانیم:
بنا به گفته وحید ایمانی، معاون پیشدبستانی و دانشآموزی سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر، مسابقات کشوری برای نخستین بار در قالب جام هلالیتا، برگزار میشود.
این جام با هدف ترویج روحیه بشردوستی، توسعه مشارکت اجتماعی و تولید محتوای آموزشی تبلیغی موثر در شبکههای اجتماعی، ویژه دانشآموزان فعال در طرح ملی دادرس برگزار میشود.
در مرحله کشوری این مسابقات که مهرماه با حضور ۶۲ تیم منتخب از سراسر کشور برگزار خواهد شد، علاوه بر تعیین رتبههای برتر در آیتمهای امدادی و اهدای جام بشردوستی، تیمها با انجام مأموریتهای رسانهای و اجتماعی در بستر شبکه هلالیتا، برای کسب جام هلالیتا رقابت خواهند کرد.
برندگان جام هلالیتا هدایایی معادل رتبه اول مسابقات آماده دریافت خواهند کرد.
مولفههای امتیازآفرین برای تیمها در جام هلالیتا به شرح زیر است:
۱. عضویت فعال تمامیشرکت کنندگان در مرحله استانی مسابقات در شبکه هلالیتا
۲. حضور و مشارکت فعال مربیان تیمها در گروه ویژه مربیان و مشارکت در برنامههای آموزشی
۳. تولید و ارسال فیلم معرفی تیمهای دختران و پسران به شبکه هلالیتا و جلب بازدید حداکثری (امتیاز بر اساس تعداد بازدیدها محاسبه میشود)
۴. شرکت در مسابقه خاطرهنویسی با عنوان «قصه من و دادرس» (امتیاز بر اساس تعداد مشارکتکنندگان و برندگان هر استان است)
۵. شرکت در مسابقه طراحی پوستر
۶. تولید آثار رسانهای مرتبط با برنامه دادرس
۷. تولید خبر و محتوا در سایر رسانهها با موضوع مسابقات آماده
امتیاز نهایی هر تیم بر اساس درصد مشارکت اعضا نسبت به سهمیه استان محاسبه میشود.