به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه و معضلات شهری محمد امیری در جلسه‌ای که با محوریت بررسی وضعیت حقوق عامه، ترافیک شهری، و مشکلات امنیتی پارک شهروند و مجتمع تجاری پارک سنتر در شرق اهواز که با حضور پلیس راهور اهواز، شهردار منطقه سه، مدیر مجتمع پارک سنتر و رئیس کلانتری ۲۶، برگزار شد، گفت: پارک‌های شهری باید محیطی امن و سالم برای خانواده‌ها باشند و هیچ‌گونه رفتار هنجارشکنانه، تهدید امنیتی یا فعالیت غیرمجاز در آنها پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با عرضه‌کنندگان قلیان در پارک شهروند اظهار داشت: عرضه قلیان در پارک‌های عمومی، علاوه بر آسیب‌های بهداشتی، موجب نارضایتی گسترده شهروندان و بر هم خوردن آرامش محیط می‌شود و بر همین اساس، باید تمامی مراکز و پاتوق‌های مرتبط شناسایی و پلمب شوند.

امیری نسبت به استفاده غیرمجاز برخی افراد در پارک‌ها از برق شهری برای روشنایی و مصارف شخصی هشدار داد و خواستار شناسایی و قطع این تخلفات با هماهنگی شهرداری و شرکت‌های خدمات‌رسان شد.

سرپرست مجتمع دادسرای باهنر اهواز بیان کرد: اهواز به عنوان کلانشهری با ظرفیت بالای گردشگری شهری، نیازمند پارک‌ها و فضا‌های عمومی امن است. امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و هر گونه ترک فعل دستگاه‌ها در این حوزه به صورت قانونی پیگیری می‌شود.

در این جلسه مقرر شد طرح ضربتی مقابله با عوامل مخل امنیت مراکز تفریحی و پارک‌ها، ساماندهی تردد خودرو‌ها در محدوده مجتمع تجاری پارک سنتر و ایجاد مسیر‌های روان‌سازی ترافیک شهری در شرق اهواز با فوریت اجرای گردد.