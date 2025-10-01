مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: پایانه مرزی پرویزخان به عنوان یکی از مهم‌ترین مرزهای تجاری کشور، نقش محوری در صادرات و ترانزیت کالا ایفا می‌کند و برنامه‌های توسعه‌ای آن با جدیت دنبال می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی گفت : طی ۶ ماهه سال‌جاری ۶۳ هزار و ۳۲۹ ناوگان باری جهت جابجایی کالا از مرز پرویزخان تردد کرده‌اند و حجم کالا‌های حمل‌شده به یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۶۲۶ تن رسیده است.

وی افزود: در بخش صادرات یکسره نیز سه هزار و ۱۰۴ ناوگان اقدام به حمل کالا کرده‌اند که مجموع تناژ صادراتی آن به ۶۵ هزار و ۳۴۵ تن می‌رسد. به گفته خسروی، این آمار بیانگر رشد چشمگیر مبادلات از طریق مرز پرویزخان است.

خسروی با تأکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل گفت: توسعه پایانه مرزی پرویزخان به منظور تسهیل روند ترانزیت، افزایش ظرفیت جابه‌جایی و ارتقای سطح خدمات به رانندگان و بازرگانان در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: جاده‌های استان کرمانشاه به سمت پایانه مرزی پرویزخان کاملاً ایمن‌سازی شده و ویژگی ترانزیتی دارند، به‌گونه‌ای که امکان تردد روان و بدون وقفه ناوگان داخلی و خارجی فراهم است.

یزدان خسروی افزود: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به مطالبات شهروندان و رانندگان است و کلیه رانندگان می‌توانند مشکلات و درخواست‌های خود را از طریق این سامانه پیگیری کنند.