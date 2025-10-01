دو خانواده شهید در کاشان به جای مراسم یادبود پنج زندانی را آزاد کردند.

آزاد کردن پنج زندانی به جای برگزاری مراسم یادبود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خانواده‌های شهیدان زرنگار و تقی‌زاده با اقدام خیرخواهانه خود زمینه آزادی پنج زندانی را از بند در کاشان فراهم کردند.

همزمان با چهلمین روز درگذشت مرحومه حاجیه خانم بتول زارع، خانواده شهید زرنگار، ۱۰۰ میلیون تومان به انجمن حمایت از زندانیان کاشان اهدا کردند که این کمک زمینه آزادی این سه زندانی را فراهم کرد.

همچنین خانواده شهید محمود تقی‌زاده به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد شهادت این شهید والامقام، با پرداخت بدهی‌ها دو زندانی نیازمند را از بند رهایی بخشیدند.