پخش زنده
امروز: -
همزمان با بازگشایی مدارس جشن عاطفهها در مدرسه دخترانه دانا محله ۲۲ بهمن بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل کمیته امداد هرمزگان در این مراسم گفت: ۵۲ هزاربستهی کمک آموزشی بین دانش آموزان مناطق کم برخودار استان توزیع شد.
حمید باسره افزود: ارزش ریالی این بستهها ۳۸ میلیارد تومان است که شامل کیف، دفتر، مداد، پاک کن، خودکار و خط کش، مداد رنگی و جامدادی است.
وی گفت: نیمی از این کمکهای مردمی به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد و نیمی دیگر به دانش آموزان کم بضاعت تحویل میشود.
بیشتر بخوانید؛ برگزاری جشن عاطفهها در پارسیان
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: برای شناسایی دانش آموزان کم بضاعت سامانهای طراحی شده است.
منوچهر ضیایی افزود: با شناسایی این دانش آموزان علاوه بر تکمیل بانک اطلاعاتی، کمک رسانی به آنان سریعتر میشود.
۴۵ هزار دانش آموز هرمزگانی زیر پوشش کمیته امداد استان هستند.
هر سال از هفتم تا ۱۳ مهر جشن عاطفهها در سراسر مدارس هرمزگان برگزار میشود.