مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از آغاز فصل صادرات کیوی با ارسال نخستین محمولهها به بازارهای بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: برای هفت کانتینر محصول کیوی به وزن ۱۷۳ تن، پس از بررسیهای کلینیکی و اطمینان از عاری بودن از هرگونه عوامل آفتزا و بیماریهای گیاهی، از پست قرنطینه گیاهی امیرآباد، گواهی بهداشتی گیاهی صادر شد.
او افزود: این محموله که با استانداردهای لازم مورد تأیید قرار گرفت، به مقصد کشور ازبکستان صادر شد.
حسنی گفت: پیشبینی کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی حاکی از آن است که صادرات کیوی در سال جاری با رشد چشمگیری روبهرو خواهد شد.
او افزود: انتظار میرود این افزایش صادرات، نقش مؤثری در رونق اقتصادی مناطق کشاورزی، توسعه تجارت خارجی و همچنین افزایش درآمد ارزی برای کشور ایفا کند. این اقدام، گامی مهم در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی محصولات باکیفیت باغی ایران در بازارهای جهانی محسوب میشود.