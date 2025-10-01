پخش زنده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از پذیرش بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجوی نوورود در سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر رحیم پیغان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با توجه به شرایط خاص نیمسال گذشته و وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برنامههای آموزشی دانشگاه با تغییراتی مواجه شد.
وی افزود: به تعویق افتادن برگزاری آزمونهای پایانی خرداد امسال و تاخیر در اعلام نتایج آزمونهای سراسری و کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور از جمله این تغییرات بوده است.
دکتر پیغان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، نامنویسی دانشجویان نوورود دوره دکتری تخصصی با تاخیر یک هفتهای انجام شد. همچنین پیشبینی میشود نتایج آزمون کارشناسی ارشد و کارشناسی در نیمه دوم مهر اعلام شود که بر این اساس، نامنویسی این دانشجویان، یک هفته پس از اعلام نتایج انجام خواهد شد.
اضافه شدن دروس مهارتی به دوره کارشناسی در دستور کار
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان داشت: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه در حال تحصیل هستند و امسال نیز بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجو در هر سه مقطع تحصیلی پذیرفته خواهند شد که در مقاطع مختلف تحصیل خواهند کرد که بخشی دانشجویان بینالملل هستند.
وی با اشاره به برنامههای معاونت آموزشی در سال تحصیلی پیشرو، تصریح کرد: بر اساس برنامه بالادستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اضافه شدن دروس مهارتی به دوره کارشناسی در دستور کار است که در آمادهسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار، نقش موثری دارد.
پیغان میگوید: دانشگاه شهید چمران اهواز با اجرای پروژههای بازسازی و بهسازی در سراهای دانشجویی، سالنهای غذاخوری، دانشکدهها، کتابخانه، معاونتهای دانشجویی و فرهنگی، آماده استقبال از دانشجویان نوورود است.