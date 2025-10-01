در نشست رسانه‌ای سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، جزئیات این دوره از جشنواره تشریح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حامد جعفری دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در نشست رسانه‌ای این رویداد گفت: جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۶۱ کار خودش را آغاز کرده، اما از آنجایی که در چند سال هم برگزار نشد، تاکنون سی و شش دوره را پشت سرگذاشته است که در شهر‌های مختلفی همچون تهران، اصفهان و کرمان بوده، اما به صورت رسمی اصفهان به عنوان میزبان جشنواره شناخته می‌شود.

وی افزود: امسال هم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۱۹ استان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اظهار کرد: روز جمعه صبح یک آیین آغازین داریم و جمعه بعدازظهر هم افتتاحیه جشنواره برگزار می‌شود. امسال ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره سی و هفتم بودند بودند که از این تعداد هشت فیلم بلند داستانی در بخش مسابقه حضور دارند و ۱۹فیلم در بخش فیلم کوتاه و یازده اثر انیمیشن تایید شده است.

وی ادامه داد: در بخش بین الملل، ۱۸۳ اثر مورد بازبینی قرار گرفت و از بین اینها ۱۸ اثر شامل ۹فیلم بلند داستانی و ۹فیلم کوتاه و انیمیشن برای نمایش در جشنواره مورد تایید قرار گرفتند.

در ادامه جعفری درباره جنگ دوازده روزه و نکوداشت شهدای جنگ در این دوره جشنواره گفت: ما در زمان رونمایی پوستر جشنواره توجهی ویژه به جنگ ۱۲ روزه داشتیم و به فرزندان شهدا و کودکان شهید ادای احترام کردیم.

وضع سینمای کودک مطلوب نیست

وی دلیل مهم برگزاری جشنواره را اینطور تشریح کرد: هرچه به سینمای کودک اهمیت بدهیم و تلاش کنیم در پیش چشم سینماگران جدی گرفته شود آنها ترغیب می‌شوند به مسیر خود در سینمای کودک و نوجوان ادامه بدهند.

جعفری ادامه داد: در حال حاضر شرایط سینمای کودک و نوجوان مطلوب نیست مثلا حدود ۲۵ اثر بلند به ما رسیده بود که ۸ فیلم انتخاب شد. این نشان می‌دهد که تولیدات و کیفیت آنها چندان خوب نیست، اما اگر همین رویداد را هم به جا نیاوریم و مواجه جدی نداشته باشیم خوب نیست.

وی اضافه کرد: جشنواره کودک تنها میعادگاه برای کودکان و نوجوانان است؛ در سال‌هایی که جشنواره تعطیل شد اتفاق بهبودبخشی نیفتاد و شرایط بدتر شد؛ لذا تعطیلی جشنواره منجر به بهبودی کیفیت و کمیت آثار نمی‌شود به همین دلایل به نظرم جشنواره باید برگزار شود. من خودم به عنوان کسی که کار کودک می‌سازم جشنواره را مهمترین رویداد این حوزه میدانم که می‌شود یک جمع‌بندی در حوزه کودک داشت.

در ادامه جعفری در خصوص ارتقا کیفیت آثار جشنواره تصریح کرد: وقتی شما شرکت کننده هستید یک حدی از موضوعات را به عنوان شرکت کننده حس می‌کنید، ولی وقتی دبیر می‌شوید پیچیدگی‌هایی جدیدی حس می‌کنید و اینها مانع موارد مطلوب می‌شود البته طبیعی می‌دانم که بعد از پنج ماه نشستن بر این کرسی و در شرایط جنگ جشنواره را چنین برگزار کنیم. پس بیشتر نقاط ضعفی که به عنوان شرکت کننده می‌دیدیم در این دوره هم باقی می‌ماند، اما ما نا آگاهانه پیش نمی‌رویم.

وی افزود: یکی از نقاط ضعف این بود که پیش از این یا بخش بین‌الملل نداشتیم یا فیلمسازان ایرانی و خارجی این بخش از هم جدا بودند، اما تلاش کردیم امسال واحد شوند تا تعاملات برقرار شود؛ ما برای جدی گرفتن سینمای کودک نیاز داریم برنامه سازان به این بخش توجه جدی داشته باشند. در همین راستا تعاملاتی هم با صدا و سیما داشتیم و محسن برمهانی معاون سیما تلاش داشت به نتیجه برسد، اما برنامه‌سازان تخصصی این حوزه مطالبه عدد‌های عجیب و غریب داشتند.

جعفری همچنین درباره برگزاری یکپارچه جشنواره گفت: برگزاری یکپارچه جشنواره الزاماتی دارد یعنی آمادگی برای آثار داخلی وجود داشته باشد که با آثار خارجی رقابت کنند. در حوزه ساخت فیلم کودک ما بی شباهت به خودرو سازی نیستیم. اگر ما این موضوع را بی توجه به اتفاقات و تبعاتش رقم بزنیم ممکن است باعث سرخوردگی شود.

وی همچنین از نمایش فیلم‌های کودک و نوجوانان در استان‌ها و شهر و روستا‌های مختلف خبر داد و گفت: سینمای سیار انجمن سینمای جوان آثار این جشنواره را در روستا‌های اطراف اصفهان نمایش می‌دهد و سینما‌های مگامال، سروش، فرهنگ و موزه سینما هم در تهران میزبان آثار جشنواره خواهند بود.

گفتنی است سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.