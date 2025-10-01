پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دمای هوا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (بویژه امروز) وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و بخشهایی از مرکز استان بصورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوخاکهای محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی افزود : در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیش بینی میشود. طی امروز و فردا روند کاهش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان وجود دارد.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۳.۸ و ایذه با دمای ۱۴.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲ و کمینه دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.