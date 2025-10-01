رئیس کار تعاون و رفاه اجتماعی مراغه از ایجاد یک هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی در قالب سامانه رصد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی جواد خدایاری افزود: این اشتغالزایی امسال از طریق سامانه رصد و از طریق ۲۰ دستگاه اجرایی و متولی ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: در سامانه رصد همه فرصت‌های شغلی به صورت مستقیم و پایدار است و افرادی که مشغول به کار می‌شوند از بیمه تامین اجتماعی و سایر خدمات رفاهی برخوردار خواهند بود.

به گفته رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراغه در این طرح بیشترین تعداد اشتغال از طریق بخش صنعت، کشاورزی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ایجاد خواهند شد.

وی افزود: مهمترین تفاوت سامانه رصد با سایر سامانه‌های آماری، توجه به اشتعال ایجاد شده با پایش اطلاعات با کدملی و شماره تلفن همراه فردی است که در واحد کارگاهی مشغول به کار شده است.

خدایاری ادامه داد: اشتغال در سامانه رصد بر اساس شناسایی توانایی ها، مهارت‌ها و علاقه مندی کارجویان است.