میزان مصرف برق در خوروبیابانک هماکنون ۱۶ مگاوات و براساس نیاز شهرستان با کمبود ۱۲ مگاوات برق مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمد مهدی سلطان مدیر امور برق خوروبیابانک با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، افزود: تاکنون در خوروبیابانک ۲۸۷ نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی به ظرفیت سه مگاوات و یک نیروگاه یک مگاواتی در شهر فرخی ساخته شده که نقش موثری در تأمین پیک مصرف داشته است.
مجری نیروگاههای تجدید پذیر استان اصفهان نیز گفت: خوروبیابانک یکی از مناطق مستعد استان در حوزه انرژی خورشیدی است و میتواند نقش مهمی در تأمین برق منطقه و توسعه انرژیهای پاک ایفا کند.
رضا پور آقا بابا افزود: با حمایتهای دولت و همکاری سرمایهگذاران، و بخش خصوصی برنامهریزی شده است تا تعداد نیروگاههای خورشیدی کوچک و بزرگ در شهرستان افزایش یابد و با تأمین برق، زمینه اشتغال و درآمد پایدار برای مردم فراهم شود.