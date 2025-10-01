به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد جواد کولیوند ضمن عیادت از دانشجویان بستری در بیمارستان کوثر سمنان گفت: وضعیت نسبی این مصدومان خوب است و فقط حال یک نفر وخیم است که امیدواریم به زودی بهبود یابد.

وی با بیان اینکه در مرحله اول درمان و مراقبت از مصدومان اولویت دارد تاکید کرد : موضوع در معاونت عمرانی استانداری به دقت بررسی می شود و کسانی که در انجام وظایفشان قصور کرده باشند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.